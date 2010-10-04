Лавринович про третій термін президентства Януковича

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не бачить підстав говорити про можливість третього терміну президентства для Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер, відповідаючи на запитання, чи можливий такий третій термін у зв’язку зі скасуванням конституційної реформи і, відповідно, змін президентських повноважень.

«Якщо стати на точку зору, що громадяни обирають не фізичну особу, не громадянина на посаду, а обирають повноваження, що, з моєї точки зору, не зовсім правильно, м’яко скажемо, тоді, звичайно, що можна стверджувати, що при будь-якій зміні повноважень це вже інший термін», - сказав він. Разом з тим, наголосив міністр, «я стою на тому, що ми обираємо громадянина, якому надаються повноваження чи то керувати державою, чи бути членом парламенту, чи керувати містом, і якщо змінені повноваження, то це не означає, що він не працював цей час».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що у зв’язку з рішенням КС про скасування політреформи і повернення до Конституції 1996 року, не виникає ніяких питань щодо легітимності органів влади в державі. «Всі органи державної влади і всі посадові особи залишаються легітимними, виконують свої повноваження протягом того строку, на який вони обрані або призначені», - наголосив міністр юстиції України.

«Тому говорити про дострокові вибори чи Президента, чи парламенту - це фантазії і бажання тих, кому не терпиться спробувати в черговий раз щастя, що, можливо, цього разу поталанить більше, ніж попереднього», - зазначив міністр.

«Це не передбачено і заледве, щоб це було, оскільки це не вимагає чинний Основний Закон», - додав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ також наголосив, що не передбачено і продовження повноважень нинішнього парламенту більш ніж на 5 років, на які він обирався. «Я не бачу перспектив у плані того, щоб воно (питання про продовження терміну повноважень нинішньої ВР - УНІАН) було поставлено на розгляд», - додав він.

Говорячи про коаліцію в парламенті України, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що чинна Конституція не передбачає «такого формування, але це не означає, що політичні партії, які мають свої фракції в парламенті, не будуть в якийсь спосіб співпрацювати». За його словами, для ухвалення рішень у ВР «потрібні компроміси, необхідний пошук спільних позицій для того, щоб можна було ухвалювати закони та інші рішення парламенту».