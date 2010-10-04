Біля Верховної Ради протестували проти законопроекту про мови

Перед приміщенням комітетів Верховної Ради сьогодні пройшла протестна акція та пікетування проти законопроекту “Про мови в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходила без партійної символіки, її учасниками були представники різних громадських організацій, громадяни. Всього в акції взяли участь близько 1 тис. осіб.

Акція була приурочена до розгляду Погоджувальною радою парламенту питання щодо включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради законопроекту “Про мови в Україні”.

Учасники акції тримали плакати з написами “Одна Україна, одна мова – українська”, “Не замилюйте мовою очі! Нею розмовляють!”, “Занимайтесь нашей платежеспособностью, а не русскоязычием!” тощо. Активісти також зустрічали криками “Ганьба!” народних депутатів - членів коаліції, які прямували до комітетів для участі у Погоджувальній раді.

Учасники акції також як символ обмежень щодо української мови тримали пташині клітки, в які вони помістили книжки українською мовою, диски з українськими піснями та фільмами. На думку активістів, прийняття законопроекту про мови призведе до витіснення української мови з усіх сфер вжитку, в тому числі зі шкіл та вишів, телебачення та кінотеатрів.

Промовці під час акції, серед яких були діячі культури, освіти та шоу-бізнесу, заявили, що у разі, якщо народні депутати не прислухаються до них, вони готові оголосити безстрокову акцію на захист української мови, зокрема і під час проведення в Україні футбольного чемпіонату Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект Закону "Про мови в Україні", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

Формально даний законопроект не робить російську другою державною, але надає їй право “вільного функціонування практично і всіх сферах діяльності”, що рівнозначно офіційному статусу