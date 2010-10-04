5 жовтня - 10-00 - Під головуванням міністра юстиції Олександра Лавриновича відбудеться розширене засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Планується розглянути питання надання безоплатної правової допомоги населенню та участь у цьому процесі студентської правничої молоді. Крім того, планується обговорити правоосвітню роботу ГУ юстиції у м. Києві у напрямку профілактики дитячої злочинності та бездоглядності.

Планується участь: першого заст.голови КОДА Ярослава Москаленка, заст.голови КМДА Олександра Пузанова, представників органів виконавчої влади, адвокатури, громадських організацій, юридичних консультаційних центрів (Міністерство юстиції, пров.Рильський, 10, велика зала колегій, 3-й поверх).

Потрібна акредитація. Телефони: 271-17-62, 271-17-60.