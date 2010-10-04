Прес-конференція на тему: «В чиїх руках місцеве самоврядування в Україні?»

6 жовтня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «В чиїх руках місцеве самоврядування в Україні?». Організатор - Всеукраїнська Асоціація сприяння самоорганізації населення за підтримки МФ „Відродження”. Учасники: Олексій Орловський, директор Програми „Посилення впливу громадянського суспільства” МФ „Відродження”; Наталія Мішина, заст.голови ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Питання: Факти ігнорування центральною владою проблеми недосконалості законодавства України в сфері локальної демократії; Презентація проекту Закону України «Про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання», розробленого ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», та інших результатів проекту «Нормативне забезпечення проведення загальних зборів громадян» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (048) 738-68-30, e-mail: samoorg@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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