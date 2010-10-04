Парламентські слухання на тему: «Стратегія гуманітарної політики сучасної України»

6 жовтня - 15-00 - Відбудуться парламентські слухання на тему: «Стратегія гуманітарної політики сучасної України», які проведе Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. Учасники: віце-прем’єр-міністр України В.Тихонов, народні депутати України: В.Яворівський, П.Симоненко, О.Зарубінський, В.Кириленко, В.Колесніченко, П.Мовчан, М.Косів, депутат Київської міськради, голова редакційної ради Центру інформаційних та комп’ютерних технологій О.Медведєв, директор Інституту української мови НАНУ П.Грищенко, професор НаУКМА Л.Масенко, представник МГО «Не будь байдужим!» О.Левкова. (зал пленарних засідань ВРУ, вул. Грушевського, 5, сесійна зала). Реєстрація учасників слухань почнеться о 14.00 біля зали пленарних засідань. Потрібна акредитація. Телефони: Телефони: 255-47-79, 255-47-56, ivasenko@rada.gov.ua до 18-00 4 жовтня.

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