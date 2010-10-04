7 жовтня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Гідна праця – шлях до гідного життя», присвячена Всесвітньому дню дій за гідну працю, який відзначається 7 жовтня.

Йтиметься про те, якою має бути гідна робота, про систему оплати праці та соціальні стандарти.

Учасники: Михайло Волинець, голова КВПУ, народний депутат України; Василь Костриця, Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні; Андрій Корчинський, голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України; Володимир Купрієнко, голова Молодіжного комітету профспілки інженерно-технічного складу АНТК ім. О.К.Антонова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Телефони: +227-86-92, +38(093)767-14-83. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.