"Революція на граніті": погляд через 20 років

Більшість представників громадських організацій вважає, що студентські акції протесту, що відбулися в жовтні 1990 року, спричинили істотний вплив на поступ України до здобуття незалежності, пришвидшивши процеси набуття державності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить експертне опитування «Двадцятиріччя Студентської революції на граніті: чи готова сьогоднішня молодь до акції протесту?», представлене на прес-конференції директором Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І.Кучеріва Іриною БЕКЕШКІНОЮ.

Так, відповідаючи на запитання, чи вплинули акції революції на граніті на подальший хід подій, на поступ України до незалежності, 19 респондентів висловили думки, що ці акції спричинили істотний вплив на поступ України до незалежності. 12 опитаних вважають, що певний вплив на подальший розвиток подій ці акції мали, але не істотний, 1 респондент вважає, що ці акції жодної ролі у подальшому розвитку подій не мали.

Більша частина опитаних членів молодіжних організацій докладно обізнані про події осені 1990 року, які називають “революцію на граніті”, а значна частина опитаних щось про ці події чули.

На думку більшості представників громадських організацій, революція на граніті мала велике значення саме як один з етапів утвердження української незалежності та стала поштовхом до утворення громадянського суспільства в пострадянській Україні.

Опитування було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. І.Кучеріва 23-27 вересня цього року. Були опитані представники таких молодіжних громадських організацій, як Громадянська мережа ОПОРА, ВМГО «Демократичний альянс» і Українська асоціація студентських самоврядувань. Всього опитано 38 експертів.