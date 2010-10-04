8 жовтня о 10.00 в Києві, у прес-центрі Українського дому відбудеться громадське обговорення Національної платформи недержавних організацій щодо виконання зобов’язань держави перед громадянами з інвалідністю відповідно до ратифікованої Україною Конвенції ООН про права інвалідів, в якому візьмуть участь керівники громадських організацій та закладів для інвалідів, представники органів влади та ЗМІ.

Платформу буде представлено у формі проекту Закону України «Про Загальнодержавну програму забезпечення прав та гідності інвалідів «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» на період до 2020 року», розробленого відповідно до рішення Ради у справах інвалідів при Кабміні від 7.06.2010 р. Недержавні організації вже подали свої пропозиції до національної влади, проте немає певності, що в Законі будуть залишені ті статті, які потребують додаткового фінансування.

За останні шість років кількість інвалідів внаслідок розумової відсталості в Україні збільшилася майже на 10 тис. і становить 97685 осіб. Потреба в їх реабілітації задовольняється чинною системою соціального захисту лише на 2%. Прийнятий вже після ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів Бюджетний кодекс не передбачає фінансування гарантованих Конвенцією прав: на персонального помічника інваліда, на допомогу родині, яка доглядає інваліда, на підтримане проживання, на достатнє соціальне забезпечення, на реалізацію правоздатності.

Ініціатором громадського обговорення Національної платформи з виконання положень Конвенції ООН про права інвалідів в Україні є Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю». Захід відбувається за підтримки Міністерства праці та соціальної політики України, організації Aktion Mensch (Німеччина), Фонду прав інвалідів та Правозахисного фонду «Тайдз» (США).

До участі в заході запрошені представники влади:

- Народні депутати України: М. Томенко, В. Сушкевич, У. Мостіпан, В. Даниленко, Г. Калетнік, М.Катеринчук, Ю. Костенко, А. Кожемякін, С. Міщенко;

- Представник з прав людини у ВРУ Ніна Карпачова;

- Міністр фінансів, Міністр праці та соціальної політики, Міністр охорони здоров’я, Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністр освіти та науки, Міністр юстиції.

Позицію НДО представлять:

- Правозахисники з числа осіб із розумовою відсталістю – переможці конкурсу «Я маю мрію»;

- Микола Сварник, Раїса Кравченко, Леся Семчишин, ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю»;

- Руслан Імереллі, правозахисник, керівник Всеукраїнської громадської організації інвалідів - користувачів психіатричної допомоги «Юзер».

Також до участі запрошуються представники громадських організацій та ЗМІ.

Захід відбудеться 08.10.2010 з 10.00 до 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 (прес-центр «Український час» у приміщенні Українського дому).

Акредитацію представників ЗМІ для участі в заході проводить ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» за тел.: 067-659-29-36. Контактна особа – Руслана Куца.

