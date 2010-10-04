У київському СІЗО вмирає ув'язнений

У Київському слідчому ізоляторі, відомому як Лук`янівське СІЗО, вмирає ув`язнений. Чоловіка, хворого на рак і СНІД, тримають у камері вже 2,5 місяці.

30-річного Олександра Вєтошкіна обвинувачують у розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує від 7 до 12 років ув`язнення.

Мати Олександра запевняє, що його підставили. Але вимагає не виправдання, а хоча б дозволу на операцію – лише негайне хірургічне втручання може врятувати чоловіка від смерті, інакше до вироку суду він може просто не дожити. Його ракова пухлина постійно кровить, крім того, у чоловіка виявили СНІД.

Щоб зробити операцію, підслідному мають змінити запобіжний захід. Але в цьому, за словами адвоката Вєтошкіна Івана Клименка, суд уже двічі відмовив.

"Медичних довідок до уваги суд не взяв. Стаття конституції говорить про те, що життя людини є найбільшою його цінністю, але в нашій країні ми не бачимо, щоби ця норма виконувалася", - зазначив Клименко.

ТСН поспілкуватися із самим заарештованим не дозволили - за 4 дні держдепартамент покарань не знайшов часу, щоб розглянути звернення журналістів. Але у прокуратурі слідчі пообіцяли не зволікати і розглянути справу Вєтошкіна у найкоротший термін.

ТСН