Юрист: Янукович зірвав стоп-кран, тепер хай нарікає на себе

Відомий юрист, екс-кандидат в Президенти України Олег РЯБОКОНЬ вважає рішення Конституційного Суду України про відміну конституційної реформи 2004 року міною уповільненої дії. Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя».

Як зауважив О.РЯБОКОНЬ: “Адже немає нічого більш складного, більш сумнівного в успіху та небезпечного, ніж ініціювання змін в конституційному порядку. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ обрав дуже слизький шлях для встановлення президентської республіки в Україні”.

“Порушенням суспільного договору щодо форми правління в країні, який було досягнуто під час Помаранчевої революції між Леонідом КУЧМОЮ, Віктором ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ, зірвано “стоп-кран”, – говорить О.РЯБОКОНЬ, – і це може дати підстави деяким гарячим головам розпочати масові політичні репресії не тільки в опозиційних, але й у провладних силах з метою перерозподілу повноважень і сфер впливу. Це відкине наш розвиток на десятки років назад”.

Рішення КС щодо неконституційності реформи 2004 року і повернення до президентсько-парламентської республіки, на думку О.РЯБОКОНЯ, відповідає бажанню більшості громадян зняти з себе відповідальність за те, що відбувається в країні, і перекласти її на плечі Президента, але ніяк не сприяє посиленню довіри населення до вищих органів влади. Судді Конституційного Суду, які в 2008 році закривали очі на неконституційність цього ж самого закону, несуть особисту відповідальність за підрив довіри до системи правосуддя в Україні. Це також вельми небезпечно для Президента В.ЯНУКОВИЧА, який декларує демократичні принципи і повагу до закону, оскільки судді, які знаходяться під впливом влади, завжди видаватимуть рішення на її користь, навіть коли під сумнів ставиться принцип верховенства права, йдеться в заяві.

О.РЯБОКОНЬ стверджує, що “такий всебічний “одобрямс” може призвести до почуття вседозволеності деяких високих посадовців у той час, коли більшість українців вже звикли жити в країні, де діють демократичні цінності. Подальші кроки в цьому напрямку неминуче призведуть до соціального конфлікту владної еліти і решти суспільства”.

Єдиним цивілізованим виходом із створеної конституційної пастки О.РЯБОКОНЬ вважає негайне ініціювання Президентом проведення всеукраїнського референдуму із затвердження нової редакції Конституції і проведення виборів у всі гілки влади на підставі підтриманого громадянами основного закону.