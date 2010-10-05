Грищенко: Венеціанська комісія позитивно сприйняла рішення КС

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що Венеціанська комісія в цілому позитивно сприйняла рішення Конституційного Суду про поновлення дії Конституції в редакції від 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі після зустрічі з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом ЧАВУШОГЛУ.

Міністр зазначив, що сьогодні зранку провів зустріч з головою Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО.

«Він сказав, що рішення Конституційного Суду створює в одній частині зрозумілу правову систему, яка усуває ті моменти, які викликали суперечності», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

З іншого боку, за його словами, голова Венеціанської комісії заявив про необхідність вивчення всього комплексу питань, пов’язаних з рішенням Конституційного Суду України про скасування політичної реформи 2004 року.

Разом з тим, за словами міністра, в цілому оцінка голови Венеціанської комісії зводиться до того, що рішення було прийнято в рамках правового поля і що певні закони тепер потребують доопрацювання.

К.ГРИЩЕНКО також повідомив, що поінформував Дж. БУКІККІО про наміри української влади продовжити реформування Конституції.