Судове засідання у справі Лисенка

Завтра, 6 жовтня, о 10 годині 30 хвилин в приміщенні Київського Апеляційного суду за адресою м. Київ, вул. Солом’янська 2 (Солом’янська площа) відбудеться судове слухання у справі киянина Олексія Лисенка, 1986 р. н. ч. 1 ст. 307 КК України.

Суддя - Дмитренко, захисник Михайленко С.В. та адвокат Левицький О.В.

Родичі обвинувачуваного запевняють, що, окрім брутальної фальсифікації, Олексію Лисенку уже більш ніж 2 роки, порушуючи статтю 29 Конституції України, не вручили вмотивованого рішення про тримання під вартою, у зв’язку з чим справедливий суд мав би звільнити його негайно.

У грудні 2009 року суддя першої інстанції, взявши на себе повноваження прокурора, перекваліфікувала справу з ч.2 на ч. 1 ст. 307. Нове обвинувачення не було висунуте. Отже, вдруге О.Лисенку, порушуючи ст. 29 Конституції України, не вручили рішення і не пояснили звинувачення. За словами родичів хлопця, докази в справі повністю відсутні.

Стара прабабуся О.Лисенка Титаренко Ф.М. в сто років подала позов до Медведька О.І. з приводу злочинів що до правнука і порушення її прав.

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