Вразливий нардеп відсудив у журналістки 20 тисяч за зниклий апетит

Депутат Юрій Бут відсудив у журналістки 5 каналу Ольги Сніцарчук 20 тисяч гривень за те, що вона назвала його у своєму сюжеті "відщепенцем".

Таке рішення ухвалив Апеляційний суд, залишивши у силі ухвалу Подільського райсуду, написала у статті для "Української правди" сама Сніцарчук.

При цьому у своїй позовній заяві Бут вимагав компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень.

"...Я був змушений посилено піклуватися про стан свого здоров`я, намагаючись вийти із шокового стану та повернутися до нормального життя та роботи, я почав приймати медичні препарати, стабілізуючи нервову систему і психіку..", - йдеться у позовній заяві Бута.

Депутат також наголошує, що після сюжету журналістки його "почали турбувати безсоння, сильний головний біль, зник апетит, знизився життєвий тонус, з`явився стан депресії".

У свою чергу Сніцарчук зазначила, що як журналіст має право на оціночне судження згідно із законом про інформацію і згідно з 10-ю статтею Європейської Конвенцієї про захист прав і основних свобод людини.

Як відомо, Бут є одним з перших депутатів, які у 2008 році вийшли з коаліції БЮТ, НУНС і Блоку Литвина, що фактично її зруйнувало.

Наразі Бут є членом нинішньої більшості, а також головою парламентського підкомітету з питань формування суддівського корпусу комітету з питань судочинства Сергія Ківалова.