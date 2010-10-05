У Сімферополі студенти протестували проти платних послуг у вишах

Сімферополі студенти у понеділок провели марш за скасування постанови Кабінету міністрів України про оплату перездач, прогулів, додаткових консультацій та інших послуг.

Про це повідомляє інформагентство “Е-Крым”.

Хода, у якій взяли участь близько 150 студентів, почалась від будівлі Таврійського національного університету і закінчилася біля Міністерства освіти і науки АРК. Весь шлях студенти несли довгий транспарант з написом «Безкоштовна освіта» і скандували: «Кабмін незалік!», «Знання - не товар! Універ - не базар!». Мітинг проходив під гаслами: «Вчитися, вчитися, ще раз вчитися! Безкоштовно, безкоштовно, ще раз безкоштовно!».

Як повідомлялося, приводом для обурення сімферопольських студентів стала постанова Кабміну, яка встановлює платню за додаткові консультації викладачів і переекзаменування, а також використання матеріальної бази вишів.

27 серпня КМУ прийняв постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами системи освіти, які належать до державної і комунальної форми власності». Згідно з документом, уряд дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять, за консультації та інші послуги. Постанова набуває чинності 15 жовтня.

1 жовтня «Комсомольская правда в Украине» написала, що «першим офіційні розцінки озвучив Таврійський університет: перездача іспитів у професора - 900 грн., відпрацювання пари у доцента – 30 грн.».