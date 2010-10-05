Прес-конференція на тему: «Правові та політичні наслідки рішення Конституційного Суду і скасування політреформи-2004»

6 жовтня - 11-00 - в медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Правові та політичні наслідки рішення Конституційного Суду і скасування політреформи-2004». Учасники: директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов, президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції України Микола Оніщук (вул. Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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