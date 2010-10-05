Круглий стіл на тему: “Рішення Конституційного суду: оцінка громадськості"

6 жовтня - 19-00 - Круглий стіл на тему: “Рішення Конституційного суду: оцінка громадськості” . Питання: оцінка рішення Конституційного суду; наслідки скасування політреформи; дії громадськості. Учасники: експерти та представники громадських організацій, зокрема Центру політико-правових реформ, Лабораторії законодавчих ініціатив, Харківської правозахисної групи (вул. Ярославів вал, 9, конференц-зал). Телефон: 0636179705, assembly@gau.org.ua.

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