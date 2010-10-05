Мера Кам'янця-Подільського не хочуть реєструвати на виборах

Міському голові Кам’янця-Подільського Анатолію НЕСТЕРУКУ, який зараз перебуває у слідчому ізоляторі Хмельницького, міська територіально-виборча комісія відмовляє у реєстрації на вибори мера міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат А.НЕСТЕРУКА В’ячеслав ЗАРЕЧНЮК.

“З боку ТВК констатується, що пан НЕСТЕРУК порушує виборче законодавство, а саме: статтю 39 Закону України “Про місцеві вибори”, яка говорить, що кандидат повинен пред’явити документ, який засвідчує його особу. У міського голови наразі судом призначений запобіжний захід взяття під варту, тож є відповідні довірені особи та виписки із СІЗО, які підтверджують неможливість присутності пана НЕСТЕРУКА під час реєстрації”, - розповів його адвокат.

За його словами, Кам’янець-Подільська ТВК порушує Конституцію України та Закон України “Про місцеві вибори”.

“Пан НЕСТЕРУК не засуджений і йому закон дозволяє балотуватися на посаду мера Кам’янця-Подільського”, - заявив В.ЗАРЕЧНЮК.

А.НЕСТЕРУКА на посаду міського голови Кам’янця-Подільського висунула Партія промисловців і підприємців.

Як повідомлялося, СБУ 20 вересня заявила, що викрила протиправну діяльність А.НЕСТЕРУКА і керуючого справами виконкому міської ради Кам’янця-Подільського Миколи НЕЧАЯ, які вимагали хабар у місцевих підприємців у 300 тис. грн.

Того ж дня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ стосовно мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

А.НЕСТЕРУКА затримали працівники СБУ.

24 вересня громада Кам’янця-Подільського провела мітинги на підтримку міського голови біля стін міського СБУ і міської ради, які зібрали близько 1,5 тис. людей.