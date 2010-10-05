“Опора” про численні порушення під час передвиборчої кампанії

Громадянська мережа “Опора” заявляє про численні порушення під час кампанії з виборів до органів місцевого самоврядування, що відбудуться 31 жовтня.

Про це представники “Опори” заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Перебіг місцевих виборів: найбільші порушення, найбільші загрози”.

Як зазначила голова правління ГМ “Опора” Ольга АЙВАЗОВСЬКА, оприлюднені висновки та заяви ґрунтуються на перших результатах національної кампанії з моніторингу виборів до місцевих органів самоврядування, яку організація розпочала 11 вересня.

“177 громадських спостерігачів стежать за ходом перегонів в усіх обласних та районних центрах України. Їм вдалося зібрати факти використання адмінресурсу, підкупу виборців, “чорного піару”, - заявив прес-секретар “Опори” Дмитро ГНАП.

Як констатувала О.АЙВАЗОВСЬКА, чинне виборче законодавство під час організації, проведення та встановлення результатів волевиявлення громадян надає переваги політичним силам, які входять до складу парламентської більшості, – за рахунок їхнього максимального представлення у виборчих комісіях різного рівня.

“Окрім того, нас непокоїть розподіл керівних посад у виборчих комісіях територіального рівня”, - підкреслила вона.

Так, за даними “Опори”, найбільше голів, заступників та секретарів ТВК – загалом 1042 посади – отримали представники Партії регіонів, Народної партії та КПУ. Водночас, опозиційні парламентські партії змогли забезпечити собі удвічі менше представництво в тервиборчкомах.

“Із самого початку реєстрації ми бачимо, що ТВК надавали переваги трьом парламентським політичним силам для того, щоб вони могли зайняти привабливі для агітації місця у виборчому бюлетені”, - зауважила О.АЙВАЗОВСЬКА.

Представники “Опори” навели приклади, що першим номерам у бюлетенях для голосування на виборах в обласні ради Партія регіонів значиться в 16-ти областях, “Батьківщина” – в одній області; в бюлетенях для голосування з виборів депутатів міських рад – Партія регіонів перебуває під №1 в 16-ти обласних центрах, “Батьківщина”, КПУ та партія «Совість України» - в одному місті.

“Таким чином, через відсутність жеребкування в багатьох виборчих комісіях виникали сутички довкола найпривабливіших порядкових номерів в бюлетенях. Непоодинокі конфлікти були зафіксовані у Волинській, Луганській, Львівській, Херсонській областях”, - зазначила керівник “Опори”.

Також громадські активісти констатують, що під час цієї виборчої кампанії представники влади у регіонах використовують адміністративний ресурс для надання переваг або підтримки тим чи іншим кандидатам.

“Ми фіксуємо випадки, коли посадові особи роблять це у робочий час”, - повідомила О.АЙВАЗОВСЬКА.

Крім того, заявляють в “Опорі”, активно використовуються податкова, контрольно-ревізійні, правоохоронні органи для впливу та тиску на кандидатів.

“Масовість відкриття соціальних магазинів або різних подібних закладів свідчить про те, що в цій місцевій кампанії ставиться акцент і на підкупі виборців, хоча він і не прямий”, - сказано у результатах громадського моніторингу кампанії місцевих виборів, проведених активістами ГМ “Опора”.