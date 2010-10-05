Ратифіковано угоду між Україною і Молдовою про права нацменшин

Верховна Рада України ратифікувала угоду між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 271 народний депутат із 428, зареєстрованих в сесійній залі.

Угодою передбачено, що сторони здійснюють співробітництво на основі рівності, взаємності та врахування інтересів обох держав у забезпеченні прав вільного розвитку національних меншин, які проживають на їхніх територіях.

В угоді під словами «особи, які належать до національних меншин» розуміються відповідно громадяни України, які постійно проживають на території України і відносять себе за етнічними, культурними та мовними особливостями до молдовської національної меншини, громадяни Республіки Молдова, які постійно проживають на території Республіки Молдова і відносять себе за етнічними, культурними та мовними особливостями до української національної меншини.

Сторони визнають за особами, які належать до національних меншин, право безперешкодно користуватися письмово та усно рідною мовою у приватному і суспільному житті, мати доступ до інформації цією мовою, вільно поширювати та обмінюватися інформацією, включаючи право мати засоби масової інформації рідною мовою у межах, встановлених чинним законодавством сторін.

Сторони визнають право осіб, які належать до національних меншин, на національні прізвище, ім’я та по батькові, якщо вони використовуються в їх рідній мові, в тому числі, в офіційних документах. Сторони сприяють особам, які належать до національних меншин, у навчанні рідною мовою чи вивченні рідної мови в державних навчальних закладах і навчальних закладах інших форм власності, в тому числі, створених національно-культурними товариствами, в межах діючого законодавства сторін.

Сторони створять Змішану міжурядову українсько-молдовську комісію з питань забезпечення прав національних меншин для підготовки та розгляду спільних програм і заходів, що здійснюватимуться у сфері забезпечення прав української національної меншини в Республіці Молдова та молдовської національної меншини в Україні відповідно до цієї Угоди. Змішана міжурядова українсько-молдовська комісія складатиметься з рівної чисельності представників кожної сторони, включаючи і представників громадських об’єднань національних меншин. Засідання комісії проводитимуться почергово в Україні та Республіці Молдова, відповідно до раніше обумовленої Програми, але не рідше ніж один раз на рік.

Завданнями комісії є: розробка планів спільної діяльності, розгляд питань щодо виконання попередніх програм і розроблення необхідних рекомендацій; механізмів реалізації цієї угоди; вирішення питань фінансування спільних програм і заходів. Фінансові витрати, пов’язані з перебуванням і роботою комісії, забезпечує сторона, на території якої проводиться засідання комісії.