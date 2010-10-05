У Європі незадоволені законом про судоустрій

Європейські експерти відзначають невідповідність багатьох положень законів України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження” європейським стандартам та Конституції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це йшлося під час зустрічі голови ВСУ Василя ОНОПЕНКА та суддів ВСУ з представниками Венеціанської комісії та Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України».

Зокрема, у своїх висновках європейські експерти звернули увагу на істотні недоліки законів, невідповідність їхніх багатьох положень європейським стандартам та Конституції України. Так, у них констатовано необґрунтованість обмеження повноважень Верховного Суду України та зниження його статусу як судового органу. “У висновках зазначено, що позбавлення Верховного Суду його головної компетенції та відповідне передання цієї компетенції низці вищих спеціалізованих судів навряд чи відповідає системі, що її окреслено в Конституції. У результаті здійснених законодавчих змін громадяни позбавлені доступу до найвищого судового органу країни”, - йдеться в повідомлені ВСУ.

В ході зустрічі європейських експертів цікавило, якими причинами та якою логікою керувався законодавець, запроваджуючи ці сумнівні з правової точки зору зміни, в результаті яких суттєво звужено права людини в Україні.

В.ОНОПЕНКО зауважив, що в контексті статусу та компетенції Верховного Суду України бачення європейських експертів співпадає з переконаннями суддів ВСУ. У попередньому висновку Венеціанської комісії акцентовано увагу саме на тих ключових питаннях, які порушували судді, і які потребують відповідних змін. Це стосується, насамперед, порядку допуску судових справ до Верховного Суду через вищі спеціалізовані суди (нині все фактично залежить від «доброї волі» самих судів же вищих судів, які аж ніяк не зацікавлені у скасуванні своїх рішень); позбавлення повноваження Верховного Суду переглядати справи й ухвалювати свої судові рішення по суті, що нівелює задекларований новим законом прецедентний характер рішень Верховного Суду.

Потребує перегляду і норма закону щодо неможливості оскарження судових рішень до Верховного Суду з підстав неоднакового застосування норм процесуального права, зокрема, й щодо розмежування юрисдикцій. Необхідно також повернути Верховному Суду повноваження щодо забезпечення єдності судової практики шляхом надання судам роз’яснень з питань застосування законодавства.

“На зустрічі наголошувалося, що об’єктивного висновку Венеціанської комісії чекають в Україні всі: і законодавці, й політики, і судді, й українська громада”, - повідомляє прес-служба Верховного Суду України.