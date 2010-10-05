Венеціанська комісія пропонує третій варіант Конституції

Венеціанська комісія готова допомогти Україні розробити зміни до Конституції.

Про це в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” заявив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ.

“Якщо вони нас попросять, то ми, звичайно, готові до співпраці”, - сказав він.

Говорячи про Конституцію України, секретар Венеціанської комісії зазначив, що обидві редакції Основного Закону від 1996 і 2004 року мали певні проблемні моменти.

“Конституція 1996 року була більш послідовною і узгодженою. Більше того, вона була зовсім непоганою, однак вона вела до надмірної концентрації влади в руках Президента”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

“З іншого боку, Конституція 2004 року мала певні суперечливі моменти в тексті, не кажучи вже про традиційно складний момент щодо повноважень прокуратури. Таким чином, я думаю, що ідеальним рішенням було б схвалення третього варіанту”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України своїм рішенням скасував зміни, внесені до Конституції у 2004 році, та відновив чинність Конституції від 1996 року.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про намір розробити новий варіант Конституції.