Венеціанська комісія обговорить рішення Конституційного Суду України на засіданні 15-16 жовтня.

Про це повідомив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ.

“Наприкінці наступного тижня у Венеції відбудеться чергова сесія, і наша комісія, передусім, буде поінформована про це рішення. Потім буде можливість обговорити його. Яким буде продовження цих дискусій я поки що не готовий сказати, це може також залежати від інформації з боку української влади, від того, наскільки вона захоче співпрацювати з Венеціанською комісією в імплементації цього рішення”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

Він зазначив, що члени Комісії хотіли б мати додаткову інформацію від української влади і, зокрема, переклад рішення Конституційного Суду від 1 жовтня англійською мовою.

Говорячи про конкретні кроки, які мала б зробити українська влада найближчим часом, секретар Венеціанської комісії відзначив необхідність привести низку законів у відповідність до тексту Конституції 1996 року.

“Це виходить напряму зі схваленого рішення, це те, що окремі закони мають бути гармонізовані тепер з текстом Конституції 1996, яка знову набула чинності”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України своїм рішенням скасував зміни, внесені до Конституції в 2004 році, та відновив дію Конституції 1996 року.