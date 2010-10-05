Підприємці - проти ухвалення Податкового кодексу

Представники об`єднань підприємців вважають, що направлений у Верховну Раду проект Податкового кодексу потребує істотного доопрацювання, і закликають владу до діалогу.

Про це вони заявили вчора на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначила представник Союзу малих підприємців м. Біла Церква Людмила ЯЦЕНКО, сьогодні складається враження, що влада просто не чує малий і середній бізнес, адже численні звернення в державні структури, зокрема до Адміністрації Президента, так і залишилися без відповіді. За її словами, розробляючи нові закони, ухвалення яких безпосередньо впливатиме на малий і середній бізнес, влада зовсім не цікавиться, що про ці документи думають самі підприємці.

«Підприємці не хочуть так званих податкових канікул, коли податкова матиме можливість перевіряти всіх і вся, – сказала Л.ЯЦЕНКО. – Ми знаємо, що безплатний сир тільки в мишоловці».

За словами представника Запорізького союзу підприємців «НІКА» Володимира КОЛЯКИ, після того, як перший варіант Податкового кодексу був відправлений на доопрацювання, у підприємців з`явилася можливість донести до влади своє бачення вирішення проблем, які існують у податковому законодавстві. Проводилися «круглі столи» на цю тематику, готувалися пропозиції, але, як зазначив В.КОЛЯКА, жодна з пропозицій підприємців так і не була врахована в останньому варіанті проекту Податкового кодексу. «Ми бачимо по Податковому кодексу, що він спрямований на те, щоб підприємці йшли в тінь», – підкреслив він.

При цьому Л.ЯЦЕНКО зазначила, що для ухвалення ефективних законів, які б сприяли розвитку підприємництва і наповненню державного бюджету, повинен постійно підтримуватися діалог між владою та бізнесом.

«Ми вважаємо, що можна досягти результату, коли між владою і бізнесом буде менше посередників-чиновників. Чиновники переживають тільки за свою кишеню», – сказала вона.

У свою чергу, президент Союзу орендарів і підприємців України Віктор ХМЕЛЕВСЬКИЙ підкреслив, що об`єднання підприємців мають об`єднати зусилля з метою відстоюванню своїх інтересів, адже тільки тоді в них з`явиться шанс бути почутими владою.

Л.ЯЦЕНКО висловила сподівання, що Президент і представники влади таки зацікавляться думкою підприємців і візьмуть участь у Всеукраїнському з`їзді підприємців, який планується провести 6 жовтня в Києві.

При цьому В.КОЛЯКА зазначив, що якщо думка підприємців так і не буде врахована, то їм не залишиться нічого іншого, як виходити на акції протесту, оскільки за новими, запропонованими в Податковому кодексі правилами гри підприємці працювати просто не зможуть.