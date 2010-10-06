Киргизія просить Україну видати підозрюваного в організації заворушень

Влада Киргизії просяить Україну видати лідера узбецької громади міста Джалал-Абад Кадиржана БАТИРОВА, якого звинувачують в організації масових заворушень і закликах до міжнаціональної ворожнечі.

У Генеральній прокуратурі Киргизії вважають, що К.БАТИРОВ перебуває в Києві, передає Бі-Бі-Сі.

Незабаром після кривавих зіткнень на півдні Киргизії тимчасовий уряд обвинуватив оточення поваленого Президента Курманбека БАКІЄВА і лідерів національно-культурних центрів в організації заворушень.

Звинувачені сторони повністю заперечують свою причетність.