Киргизія просить Україну видати підозрюваного в організації заворушень
12:35, 06 жовтня 2010Права людини
0 0
Кажуть, Батиров - у Києві
Влада Киргизії просяить Україну видати лідера узбецької громади міста Джалал-Абад Кадиржана БАТИРОВА, якого звинувачують в організації масових заворушень і закликах до міжнаціональної ворожнечі.
У Генеральній прокуратурі Киргизії вважають, що К.БАТИРОВ перебуває в Києві, передає Бі-Бі-Сі.
Незабаром після кривавих зіткнень на півдні Киргизії тимчасовий уряд обвинуватив оточення поваленого Президента Курманбека БАКІЄВА і лідерів національно-культурних центрів в організації заворушень.
Звинувачені сторони повністю заперечують свою причетність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter