Киргизія просить Україну видати підозрюваного в організації заворушень

12:35, 06 жовтня 2010
Права людини
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Кажуть, Батиров - у Києві

Влада Киргизії просяить Україну видати лідера узбецької громади міста Джалал-Абад Кадиржана БАТИРОВА, якого звинувачують в організації масових заворушень і закликах до міжнаціональної ворожнечі.

У Генеральній прокуратурі Киргизії вважають, що К.БАТИРОВ перебуває в Києві, передає Бі-Бі-Сі.

Незабаром після кривавих зіткнень на півдні Киргизії тимчасовий уряд обвинуватив оточення поваленого Президента Курманбека БАКІЄВА і лідерів національно-культурних центрів в організації заворушень.

Звинувачені сторони повністю заперечують свою причетність.

 

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