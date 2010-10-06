Відрахована через міні-спідницю студентка виграла суд

12:45, 06 жовтня 2010
Права людини
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 І 20 тис. доларів компенсації

Суд Бразилії ухвалив виплатити як компенсацію понад 20 тис. доларів студентці, відрахованій з університету міста Сан-Пауло за те, що вона з`явилася на заняття в міні-спідниці, повідомляє Бі-сі-сі.

Натомість адвокати студентки заявили про намір подати апеляцію на таке рішення, вимагаючи більшої суми компенсації.

Студентка, після інциденту з відрахуванням, що спричинило збурення в студентському середовищі і великий резонанс в суспільстві, була відновлена в університеті.

 

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