Конференція про проблеми правозастосування в діяльності юристів

10 жовтня 2010 року у приміщенні Тернопільської обласної ради відбудеться конференція «Актуальні проблеми правозастосування в діяльності фахівців-юристів» для студентів-правників, молодих юристів та інших осіб, зацікавлених в юриспруденції.

Захід організовано Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Тернопільській області. Партнерами конференції стали Головне управління юстиції в Тернопільській області, Юридична фірма «Гринчук, Горпинюк та Партнери», Юридичний портал Pravotoday.

В програмі конференції – майстер-класи державних службовців (працівників Державної виконавчої служби, Головного управління юстиції в Тернопільській області) та юристів-практиків (Андрія Гринчука, керуючого партнера Юридичної фірми «Гринчук, Горпинюк та Партнери», та Валерія Міщенка, голови Тернопільської обласної колегії адвокатів).

На тренінгах буде обговорено багато аспектів правозастосування: проблеми виконання судових рішень, роль адвоката у процесі відповідальності публічної влади, проблеми визначення і реалізації правового статусу адвоката, актуальні питання легалізації об’єднань громадян.

Також учасники заходу зможуть обмінятися ідеями та корисними контактами під час неформальної частини, що передбачена після проведення майстер-класів.

Для участі в конференції потрібно зареєструватися за допомогою онлайн-анкети –http://bit.ly/anketa_conference , або за телефоном:096 649 35 43.

Детальніша інформація про захід – на сайті Головного управління юстиції в Тернопільській областіwww.obljust.te.ua