МВС з‘ясовує обставин смерті людини в міськвідділі міліції

Інспекція з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС України проводить перевірку обставин смерті людини в Знам‘янському міському відділі УМВС України в Кіровоградській області.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Як попередньо встановлено, 4 жовтня 2010 року близько другої години ночі до чергової частини Знам‘янського відділку по спецлінії «102» надійшло повідомлення від жительки одного з сіл. Жінка повідомляла, що на території одного з домоволодінь при спробі здійснення крадіжки металевих виробів водостічного обладнання затримано її рідного брата.

На місце події направлено слідчо-оперативну групу, працівники якої після проведення невідкладних слідчих дій доставили чоловіка до приймального відділення лікарні для медичного огляду. Медики зафіксували алкогольне сп‘яніння та дозволили утримувати підозрюваного в умовах ізолятора тимчасового тримання. Після цього чоловіка було доставлено до міськвідділу міліції.

Ранком, о 10.00 чоловік почав скаржитися на здоров‘я, працівники міліції викликали швидку допомогу. Через сорок хвилин, коли прибули медики, вони констатували смерть.

За фактом отримання тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Прокуратурою вже призначено проведення судово-медичного дослідження для встановлення причин смерті. За попередньою інформацією, причиною смерті чоловіка може бути гнійний перитоніт. До того ж є підстави вважати, що тілесні ушкодження, зокрема перелом ребер зліва та садна з цього ж боку, чоловік міг отримати при падінні з висоти водостоку будинку, після чого він був затриманий цивільними особами.

З метою повного та об‘єктивного з‘ясування обставин події до УМВС України в Кіровоградській області відряджено працівника інспекції з особового складу Департаменту карного розшуку МВС України.