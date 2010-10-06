ПАРЄ ухвалила резолюцію про стан демократії в Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає владу України розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій вчора на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, за яку проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.

“Асамблея висловлює свою стурбованість зростаючою кількістю обвинувачень та достовірних повідомлень про те, що демократичні свободи та права, такі як право на зібрання, право на свободу висловлювань та свободу медіа, опинились останнім часом під тиском”, - написано в документі.

ПАРЄ визнала неприпустимим для демократичного суспільства втручання секретних служб та правоохоронних органів в роботу журналістів та ЗМІ.

“Асамблея закликає владу повністю розслідувати всі повідомлення про порушення прав та свобод та виправити всі виявленні порушення”, - написано в документі.

ПАРЄ закликала владу здійснити всі необхідні заходи для захисту свободи ЗМІ та плюралізму, а також утриматися від спроб контролювати прямо чи не прямо зміст повідомлень в ЗМІ.

Крім того, в документі також міститься заклик до влади уникати будь-якого призначення на керівні посади, і зокрема, в правоохоронні органи та органи юстиції людей, призначення яких може привести до конфлікту інтересів.

Депутати також закликали Верховну Раду України схвалити закон про мирні зібрання.

***

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована втручанням СБУ в політичні справи в Україні.

“Асамблея висловлює свою стурбованість збільшенням кількості достовірних повідомлень надмірного втручання СБУ у внутрішні політичні справи, включаючи тиск на журналістів та партійних і громадських активістів та їх близьких”, - написано в документі.

ПАРЄ назвала таке втручання неприпустимим в демократичному суспільстві. Крім того, Асамблея закликала владу реформувати службу безпеки та її діяльність відповідно до європейських стандартів.

***

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає владу Українизабезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади.

“Асамблея стурбована тим, що обвинувачення в можливих фальсифікаціях на виборах може свідчити про брак довіри учасників виборчого процесу в чесності проведення та адміністрування майбутніх виборів”, - написано в резолюції.

“Розглядаючи довіру проведенню виборів основним для їх демократичної природи, Асамблея закликає владу забезпечити збалансований склад виборчих адміністрацій всіх рівнів, включаючи головуючі позиції. Асамблея рекомендує владі розглянути можливість схвалення додаткових заходів для прискорення довіри учасників виборів та виборців до виборчого процесу”, - йдеться далі у документі.

ПАРЄ також підтвердила свої рекомендації щодо необхідності схвалення уніфікованого виборчого законодавства.

Разом з тим, депутати ПАРЄ вважають за необхідне переглянути всю виборчу систему з тим, щоб вибори проводилися за пропорційною системою на підставі відкритих списків та представництва регіонів.

Асамблея також закликала Україну схвалити закон про фінансування політичних партій, відповідно до європейських стандартів, а також схвалити закони про неприпустимість конфлікту інтересів на посадах державної служби, про декларування доходів держслужбовців, про доступ до публічної інформації після проведення відповідних консультацій з Венеціанської комісією.

***

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Україну не допустити монополізації влади.

“Асамблея застерігає, що така консолідація (влади – УНІАН) не мала б привести до монополізації влади єдиною політичною силою, оскільки це підірвало б демократичний розвиток країни”, - зазначається у документі.

При цьому депутати висловили розуміння концентрацією владних повноважень, однак зазначили, що така концентрація припустима лише за умови дотримання демократичних принципів. Депутати також висловили переконання в тому, що політична стабільність в країні може бути досягнута лише шляхом конституційної реформи, за допомогою якої б встановлювалося чітке розділення повноважень, а також належну систему стримувань та противаг між виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади.

ПАРЄ також висловила стурбованість тим, яким чином влада України проводить реформи, вважаючи, що це може негативно вплинути на повагу до демократичних принципів та на якість самих реформ.

Депутати Асамблеї наголосили, що реформи, необхідні Україні в тому числі для виконання її зобов’язань, можливі лише, якщо вони ґрунтуються на широкому політичному консенсусі та громадській підтримці.

“Це, в свою чергу, можливо лише у випадку, якщо суворо дотримується повага до парламентських процедур та демократичних принципів”, - наголошується у резолюції.

***

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Українупродовжити реформу судової системи та прокуратури.

Депутати, зокрема, закликали Верховну Раду України схвалити якомога швидше новий закон про громадську прокуратуру після консультацій з Венеціанською комісією.

Асамблея зазначила, що нинішня діяльність прокуратури України не відповідає європейським стандартам, а її повноваження значно перевищують необхідні в демократичній країні.

“Асамблея вважає, що реформа судоустрою та судової системи є основним для консолідації верховенства права в Україні, а також вітає надання владою пріоритету цим реформам”, - зазначено в резолюції.

Разом з тим, ПАРЄ висловила жаль щодо того, що нове законодавство про судову систему в Україні було схвалене без отримання висновків Венеціанської комісії.

Депутати ПАРЄ також закликали Україну реформувати законодавство про адвокатуру, схвалити новий кримінально-процесуальний кодекс.