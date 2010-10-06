В Алчевську стріляли у голову студентської ради університету

Вчора, 5 жовтня, у Алчевську Луганської області з вогнепальної зброї був поранений Павло ЛИСЯНСЬКИЙ – голова Ради студентського самоврядування Донбаського державного технічного університету, член Правління ВМГО “Національний студентський союз”, кандидат у депутати Алчевської міської ради від ВО “Батьківщина”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного студентського союзу (НСС).

За словами П.ЛИСЯНСЬКОГО, інцидент стався наступним чином: він був неподалік від гуртожитку, в якому мешкає, коли раптом до нього підійшло двоє невідомих. Один з молодих людей сказав: “Привіт, студент! Як справи?”. Майже одночасно приятель нападника дістав пістолет і вистрілив з нього двічі впритул у живіт.

Разом з П.ЛИСЯНСЬКИМ була дівчина, якій нападники також погрожували.

Постраждалий вважає, що нападники його добре знали, оскільки натякнули на місце його навчання. Також, за словами постраждалого, до інциденту йому кілька разів погрожували по телефону невідомі, але значення цим дзвінкам він не надавав і в міліцію не скаржився. Особливих конфліктів у нього не було, і можливою причиною інциденту П.ЛИСЯНСЬКИЙ називає свою політичну діяльність та роботу в органах студентського самоврядування.

За інформацією НСС, наразі постраждалий активіст студентського руху знаходиться в хірургічному відділенні Алчевської міської лікарні, де був прооперований. За фактом нападу міліція порушила кримінальну справу.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Національний студентський союз” вже направила звернення до міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА та голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з вимогою провести ґрунтовне розслідування факту нападу на громадського діяча, активіста органів студентського самоврядування П.ЛИСЯНСЬКОГО.

«Безкарний пострiл у студентського активіста на території навчального закладу – це пострiл у кожного. Добре, що зараз дивом вдалося уникнути трагедії, однак це вже не перша ластівка переслідування студентів за їх громадську діяльність. Зараз перед студентством стоїть задача – не допустити повторення такого у майбутньому та зупинити “бєспредєл”. Тому ті, хто стріляв, повинні понести суворе покарання”, – заявив президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ.

Водночас, як зазначив голова комітету з юридичних питань Національного студентського союзу, студент Донбаського державного технічного університету Денис ШАХБАЗ’ЯН, за свідченням очевидців, охорона гуртожитків бачила сутичку, однак не втрутилась. Також, за його словами, охоронці не викликали швидку та міліцію. «На жаль, дуже часто замість виконання службових обов’язків, співробітники органів охорони “відбивають голови” чи “вибивають мізки” студентам, а не захищають їх права та законні інтереси. Для викорінення цього явища необхідно надати органам студентського самоврядування право самим запрошувати службу охорони у гуртожитки», - сказав Д.ШАХБАЗ’ЯН.

