Депутати хочуть посилити відповідальність за перешкоджання журналістам

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 257 із 288 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонуються зміни до Закону України «Про інформацію», якими дається розширене визначення цензури. В ньому сказано, що «цензура як вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (крім випадків, коли така вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб`єкта авторського права і (або) суміжних прав на неї), та/або як накладення заборони (крім випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб заборонена”. “Редагування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів або їх представниками журналістського матеріалу поза межами редакції засобу масової інформації є цензурою», - зазначено в законопроекті.

Крім того пропонуються зміни до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Статтю 11 цього закону планується викласти в новій редакції. Цими змінами передбачено, що Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України. Один з представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є спеціальним представником з питань свободи слова. Організація діяльності та межі повноважень представників Уповноваженого регулюються Положенням про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке затверджується Уповноваженим.

Також в законопроекті передбачено, що у разі необхідності та/або на вимогу Верховної Ради України чи її органів, Уповноважений представляє Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.

Крім того, законопроектом передбачено внести зміни до Кримінального кодексу України. Пропонується нова стаття 161-1 “Порушення права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості або цензура”. Нею передбачається, що умисне порушення права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Крім того, згідно з законопроектом, незаконне втручання особи, яка є представником влади, у здійснення літературної, художньої, наукової і технічної творчості, з метою вплинути на процес чи результат творчої діяльності, карається штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Вимога посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, а так само вимога представника цієї особи, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється, а також накладення заборони (крім визначених законом випадків, або коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації, у тому числі незаконний вплив у формі пропозиції (в усній чи письмовій формі) утриматись від критики органів державної влади чи органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, утриматись від поширення певної інформації, показу окремих осіб або поширення інформації про них, карається обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони перешкодили поширенню суспільно значимої інформації, караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Крім того пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України щодо порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв`язку або через комп`ютер. Передбачено, що за такі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Статтю 171 пропонується викласти у новій редакції. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а так само вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю службовою діяльністю, карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Також передбачається, що погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, а також щодо їх близьких родичів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, журналісту, головному редактору або керівнику засобу масової інформації, чи їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, журналісту, головному редактору чи керівнику засобу масової інформації або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, журналісту, головному редактору або керівнику засобу масової інформації чи їх близьким родичам, у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків караються штрафом від п`ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Згідно з законопроектом, убивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу, журналіста, головного редактора або керівника засобу масової інформації, чи їх близьких родичів у зв`язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку караються позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.