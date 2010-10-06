У ПАРЄ припускають, що в Україні є цензура

Одна з авторів звіту про стан демократії в Україні від доповідачів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренате ВОЛЬВЕНД заявила, що в Україні введено цензуру.

– За останні роки було важливо враховувати розвиток ЗМІ в Україні. Був деякий прогрес, але є і деякі відступи. Наприклад, журналісти, не згодні з режимом, зникали, – цитує Р.ВОЛЬВЕНД “Українська правда” – Адже це непряма форма цензури. А зараз в Україні журналісти мало критикують владу. І мені здається, це крок назад.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інститутів в Україні”.

У документі ПАРЄ висловила занепокоєння втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ і права на збори, забезпечити умови для проведення чесних виборів у місцеві органи влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади й провести реформування прокуратури та органів юстиції.