Мітинг велосипедистів під стінами КМДА
16:57, 06 жовтня 2010Права людини
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7 жовтня - 9-50 - Біля Київської міської ради розпочнеться акція велосипедистів Києва. Велосипедисти вимагатимуть проголосувати за проект рішення "Про створення безкоштовних стоянок для вело-мото транспорту у Києві", який включено у завтрашній порядок денний засідання Київради (вул..Хрещатик, 36).
Телефон: 097 699 10 38.
Громадську ініціативу прокоментують: депутат Київської міської ради Ігор Шпак та голова Асоціації велосипедистів міста Києва Дмитро Александров.
З приводу організації коментаря звертатися за телефоном: 067-500-55-47 .
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