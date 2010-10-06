Мітинг велосипедистів під стінами КМДА

7 жовтня - 9-50 - Біля Київської міської ради розпочнеться акція велосипедистів Києва. Велосипедисти вимагатимуть проголосувати за проект рішення "Про створення безкоштовних стоянок для вело-мото транспорту у Києві", який включено у завтрашній порядок денний засідання Київради (вул..Хрещатик, 36). Телефон: 097 699 10 38. Громадську ініціативу прокоментують: депутат Київської міської ради Ігор Шпак та голова Асоціації велосипедистів міста Києва Дмитро Александров. З приводу організації коментаря звертатися за телефоном: 067-500-55-47 .

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