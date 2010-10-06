8 жовтня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Делегація міжнародного демократичного інституту (НДІ) з проведення оцінювання передвиборчого середовища повідомляє про результати візиту”. Учасники: Дейвід Колленетт - обіймав пост члена Палати Громад Канади протягом більше ніж двадцяти років та очолював ряд міністерств; Кейті Фокс - заст..директора департаменту Євразії НДІ; Дженніфер Коллінз-Фолі - виконавчий директор Центру Національної Політики; Ека Сірадзе-Долоне - представник Європейської мережі організацій спостереження за виборами (ENEMO), Крістіна Вілфор - директор НДІ в Україні. Делегація провела оцінку передвиборчого середовища, а саме: агітаційної кампанії, законодавчої бази, ролі місцевих позапартійних спостерігачів, достовірності інформації, представленої в ЗМІ, та їхнього впливу на формування громадської думки. Всі заходи, організовані делегацією, мали неупереджений характер і відповідали вимогам законів України та міжнародним стандартам моніторингу виборів, що представлені в Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 066-2214997.