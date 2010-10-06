Адвокат оскаржила постанови ГПУ проти Кучми і Литвина

Адвокат удови вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала скарги до Печерського райсуду Києва на рішення Генпрокуратури, яким було відмовлено в порушенні кримінальних справ проти колишнього президента Леоніда КУЧМИ та чинного голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА за відсутністю в їхніх діях складу злочину.

Про це вона повідомила УНІАН.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у неї немає сумнівів у тому, що в записах екс-охоронця Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА є справжні розмови, які мали місце в кабінеті Президента України, оскільки деякі учасники розмов свого часу "впізнали себе і підтвердили факт, що такі розмови були".

Водночас адвокат висловила подив з приводу того, що слідчі ГПУ довіряють показам Олексія ПУКАЧА, що "він отримав замовлення вбити Гонгадзе від Кравченка", але ж не довіряють його показам, в яких вказується, "що Кравченко нібито узгоджував свої дії з тодішнім вищим керівництвом держави".

У той же час В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що також вона подала подібні скарги на рішення Генпрокуратури щодо екс-голови СБУ Леоніда ДЕРКАЧА, колишнього (нині покійного) заступника Ю.Кравченка Едуарда Фере та скаргу щодо дій ГПУ, якими О.ПУКАЧУ скасовано обвинувачення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Судове засідання за цими скаргами має відбутися завтра.