У справі про вбивство Політковської з`явилися нові підозрювані

У справі про вбивство оглядача «Новой газеты» Ганни Політковської з`явилися нові підозрювані.

Про це УНІАН повідомили в слідчому комітеті при прокуратурі Росії.

«Встановлені й інші особи, які можуть бути причетні до скоєння вбивства, й стосовно них проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Слідчим направлені міжнародні запити про надання правової допомоги до низки європейських країн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основною версією вбивства Г.Політковської слідство вважає її професійну діяльність. Слідчий комітет має намір встановити всіх співучасників скоєного злочину й притягти їх до кримінальної відповідальності.

Також слідство має намір продовжити термін розслідування кримінальної справи до лютого 2011 року. З обвинуваченими в скоєнні злочину – Сергієм ХАДЖИКУРБАНОВИМ, Джабраїлом і Ібрагімом МАХМУДОВИМИ проводяться необхідні слідчі дії.

Ще один співучасник злочину – безпосередній виконавець вбивства Рустам МАХМУДОВ оголошений у міжнародний розшук. Слідством проводиться робота, спрямована на встановлення його місцезнаходження. Розшук Р.МАХМУДОВА здійснюється силами МВС, ФСБ і СВР Росії, а також Інтерполом.

Зазначається, що головним слідчим управлінням слідчого комітету продовжується розслідування цієї кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, журналістку ”Новой газеты” Г.Політковську було вбито в під`їзді свого будинку в центрі Москви 7 жовтня 2006 року.