Сутичка в Печерському суді

Представників засобів масової інформації не пропускали до будівлі Печерського районного суду м. Києва, де сьогодні розглядається справа колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя заборонив журналістам бути присутніми на судовому засіданні.

Проте народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН спробував провести журналістів до будівлі суду.

У свою чергу, судді заявили, що журналісти можуть увійти до будівлі суду, але без камер.

Коли А.КОЖЕМ’ЯКІН спробував провести всіх журналістів, виникло невелике зіткнення зі співробітниками суду. Вони заявили, що дозвіл на присутність операторів у залі може дати лише суддя.

В даний час всі журналісти і оператори перебувають у залі засідання, де триває розгляд справи А.МАКАРЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова халатність".