Могильова просять захистити свідка, який звинувачує міліцію в порушенні закону

Співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ просить міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА забезпечити безпеку свідка у кримінальній справі В.КОРНІЛЕНКА, який заявив про масштабні порушення закону працівниками міліції.

Про це йдеться у зверненні Є.ЗАХАРОВА до міністра внутрішніх справ. А. МОГИЛЬОВА.

“Просимо Вас вжити всі можливі заходи для захисту життя, здоров`я та безпеки В. КОРНІЛЕНКА і попередження можливого тиску на нього”,- йдеться у зверненні.

Є. ЗАХАРОВ повідомляє, що до нього, як співголови Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини, звернувся член зазначеної ради Геннадій ТОКАРЄВ, який повідомив, що В.КОРНІЛЕНКО є свідком у кримінальній справі за звинуваченням О. РУДЕНКА у вчиненні злочинів, передбачених статтями 307 та 309.

Під час розгляду справи О.РУДЕНКА у Жовтневому суді міста Полтава В.КОРНІЄНКО виступив із заявою про те, що він, за вказівкою працівників підрозділу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків Полтавського міського управління УМВС України в Полтавській області, здійснив провокацію злочину.

Також В. КОРНІЛЕНКО стверджує, що він протягом тривалого часу багаторазово приймав участь у провокаціях злочинів, а також фальсифікації матеріалів справ за вказівками та під тиском працівників міліції різних підрозділів ОВС, підпорядкованих УМВС України в Полтавській області.

У заяві В. КОРНІЛЕНКА йдеться про масштабні та систематичні порушення закону з боку працівників міліції різного рангу, які, можливо, призвели до незаконного засудження багатьох осіб.

Є.ЗАХАРОВ зазначає, що це дає підстави вважати, що В. КОРНІЄНКУ безпосередньо загрожує небезпека з боку осіб, можливо причетних до таких масштабних порушень. За його словами, за свідченням захисника О. РУДЕНКА Тетяни ГРОМОВОЇ на В. КОРНІЛЕНКА зараз чиниться тиск, що вже змусило його звернутися із заявою про забезпечення йому безпеки як свідка в кримінальному судочинстві.

Є.ЗАХАРОВ також просить провести всебічну та ретельну службову перевірку обставин, зазначених В. КОРНІЛЕНКОМ у його заявах.