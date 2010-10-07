У закон про СБУ внесуть норму про те, що контролюватиме її ВР?

Жодного звуження прав і контрольних функцій Верховної Ради у законопроекті про Кабінет міністрів не допущено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР, голова тимчасової слідчої комісії з підготовки змін до законодавства у зв’язку з рішенням Конституційного Суду Адам МАРТИНЮК.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні комісії прийнято рішення, щоб законопроект, запропонований урядом України «Про Кабінет міністрів України» розділити на два законопроекти – «про Кабінет Міністрів України» та законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції України».

ТСК запропонувала парламенту ухвалити ці два законопроекти сьогодні в цілому як закони.

А.МАРТИНЮК повідомив, що ТСК запропонувала в законопроекті про Кабмін прибрати норму про те, що замість Президента України під час розгляду питань щодо надання згоди на призначення на посаду прем’єр-міністра України у засіданні ВР може брати участь уповноважена Президентом особа.

Він також повідомив, що із законопроекту вилучається норма, якою передбачено, що новосформований Кабмін, прем’єр-міністр України складають присягу перед Президентом України.

А.МАРТИНЮК зазначив, що дана норма «не має права на життя».

Він також повідомив, що ТСК додала в законопроект, що кандидат на посаду прем’єр-міністра України має не тільки мати можливість відповісти на запитання депутатських фракцій, але й мати можливість виступити на засіданні ВР і викласти своє бачення проблеми.

Також в законопроекті передбачено, що присутні на засіданні ВР члени уряду мають право не тільки на репліку, а й на виступ.

А.МАРТИНЮК повідомив, що ТСК внесла ряд поправок і щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції України».

За його словами, зокрема в закон про СБУ вноситься норма, що «постійний контроль за діяльністю СБУ, дотримання нею законодавства здійснюється ВР».

Він також повідомив, що у закон «Про державну службу» ТСК запропонувала зміни, якими передбачено до переліку посад, які належать до першої категорії, додати ще заступників керівника апарату ВР та заступників голови Адміністрації Президента.

Він наголосив, що у закон «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації» додано норму про те, що голова цієї служби «у встановленому порядку інформує ВР про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина».

А.МАРТИНЮК повідомив, що в Бюджетний кодекс вносяться норми, які передбачають, що всі повноваження з формування державного бюджету щодо перерозподілу коштів, які надавалися комітету з питань бюджету під час розгляду проекту держбюджету залишаються за ВР.

А.МАРТИНЮК повідомив, що на засіданні з 9 присутніх членів ТСК 8 проголосували за ухвалене рішення. Він зазначив, що утримався від голосування народний депутат від НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ.