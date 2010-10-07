Сильна Україна: судова реформа не розв'язала головних проблем

Партія Сергія ТІГІПКА «Сильна Україна» розробила власну концепцію реформування судової системи України.

Про це заявила вчора на прес-конференції в УНІАН керівник Експертної комісії з правових питань та судової реформи «Сильної України», адвокат Олександра ПАВЛЕНКО.

«Ми наполягаємо на тому, щоб в законодавстві була прописана реальна відповідальність суддів, щоб були санкції, норми, де йдеться про те, що за конкретні порушення суддя має притягуватися до відповідальності», - сказала О.ПАВЛЕНКО.

За її словами, концепцією також передбачено спрощення самого судового процесу, аби він був зрозумілим для простих громадян, які не мають можливості оплачувати послуги адвоката, зняття заполітизованості судової системи, підвищення професійного рівня суддів.

«Зокрема, «Сильна Україна» пропонує підвищити віковий ценз для кандидатів у судді до 35 років. Вони також мають набути практичного юридичного досвіду - не менше 5 років», - сказала О.ПАВЛЕНКО, зазначавши, що призначення суддів на посади повинні відбуватись на конкурсних та альтернативних засадах.

На її думку, зміни, які відбулися в судовій системі після ухвалення закону «Про судоустрій та статус суддів», не вирішили головних проблем у цій сфері, зокрема, це не вплинуло на зниження рівня корумпованості та політичної заангажованості суддів.

«Суспільство очікувало якісних змін, а не перерозподілу впливу в судовій системі. Професійна спільнота обурена новим виглядом самої системи та новими правилами її функціонування. Принциповими моментами є також зміни в процесуальних нормах, якими ми користуємося щодня, та які, попри всі недоліки, раніше все-таки забезпечували захист сторін в процесі, принаймні теоретично», - підкреслила керівник Експертної комісії.

За словами О.ПАВЛЕНКО, на сьогодні внаслідок реформи заблоковані основні функції Верховного Суду, суттєво зменшено кількість підстав для оскарження рішень вищих спеціалізованих судів тощо.

«Щодо інших нововведень, яких зазнала система призначення суддів, їх зняття з посад, притягнення до відповідальності та такого поняття як «суддівське самоврядування», то тут потрібно враховувати «прозорість» процесів. Насправді, за нових умов вся влада в судовій системі зосереджена в руках Вищої ради юстиції, що «нівелює» суддівське самоврядування», - зазначила партійний експерт.

Вона підкреслила, що питання незалежності судової гілки влади від керівництва держави також залишилось невирішеним.

«Президент і Верховна Рада України не виключені з процедури призначення чи зняття суддів з посад, а порядок формування Вищої ради юстиції чітко вказує, що пряма залежність від усіх інституцій буде і сьогодні», - сказала О.ПАВЛЕНКО.

Крім того, вона повідомила, що партія “Сильна Україна” має намір йти з цією концепцією на майбутні парламентські вибори. При цьому О.ПАВЛЕНКО зазначила, що скасування Конституційним Судом закону про внесення змін до Конституції від 2004 року не вплинуло на розробку концепції, оскільки ті зміни не стосувалась судової системи.