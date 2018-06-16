Ганна Герман: Ми прочитали про СБУ – переконана, висновки будуть зроблені

Огризко: Тільки російська делегація захищала нинішню владу в Україні… Чорновіл: Резолюцію готували люди з оточення Януковича, щоб відрізати Україні західний вектор… Удовенко, Тарасюк... Резолюцію ПАРЄ коментують фахівці

Учора Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про стан демократії в Україні. “Асамблея висловлює занепокоєння зростанням повідомлень про те, що демократичні свободи й права – такі, як право на зібрання, право на свободу висловлювань та свобода медіа, - опинились останнім часом під тиском”, - ідеться в документі. ПАРЄ переймається втручанням СБУ в політичні справи в Україні й закликає владу забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади, не допустити монополізації влади. Водночас МЗС побачив у резолюції ПАРЄ привітання стабільності. Сигнал від ПАРЄ отримав кардинально протилежні оцінки українських експертів.

Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 рр.:

ЄС НЕ АСОЦІЮВАТИМЕТЬСЯ З КРАЇНОЮ, ДЕ ПОРУШУЮТЬСЯ ПРАВА ЛЮДИНИ

Думаю, це перше серйозне публічне попередження з боку європейської спільноти. Раніше такі попередження звучали на різних зустрічах, у тому числі й на найвищих. Але вони були закритими, у ході якихось переговорів. А на прес-конференціях були лише якісь натяки.

Зараз ця ситуація набула відверто публічного характеру.

Це серйозний і сильний удар по міжнародному іміджу України. Що ще більш небезпечно – по її євроінтеграційних планах. На мою думку, у нас не буде якихось реальних шансів укласти угоду про асоціацію, навіть якщо ми узгодимо всі спірні питання щодо зони вільної торгівлі. Тому що ЄС не асоціюватиметься з країною, де порушуються права людини. Свобода ЗМІ, права людини, незалежне судочинство – це не порожні звуки для політиків ЄС та Європейського Союзу як такого.

Незважаючи на ці доволі формальні візити до штаб-квартири Європейського Союзу і до деяких європейських столиць та відповідні заяви про євроінтеграцію, навряд чи теперішня влада хоче реальної євроінтеграції. Виходячи з того, що відбувається, можна зробити висновок, що в теперішньої української влади і ЄС різні поняття про цінності. Скажімо, цінності влади більше схожі з цінностями наших північно-східних сусідів.

Як ми побачили під час засідання ПАРЄ, була тільки одна делегація – російська – яка захищала нинішню владу в Україні. Таким чином, нас просто втягують в іншу гру. Але я переконаний, що євроінтеграції через Москву для України не буде. Якщо така лінія буде продовжена – нам на певний період доведеться на темі євроінтеграції поставити невеличку крапку – на велику радість сусідів з Півночі.

Мені зараз шкода моїх колег з МЗС. Тому що довести, що чорне – біле ще нікому не вдавалося. Минулі ті часи, коли можна було вести подвійну гру.

На превеликий жаль, нашу дипломатію очікують складні часи. Тому що навіть високі професіонали в МЗС (а там працюють спеціалісти найвищого ґатунку) не зможуть зробити того, чого від них вимагають. І це шкодитиме і Україні, і українській дипломатії. Єдина надія, що це все може колись закінчиться.

Якщо мета влади самоізолюватися – тоді, звичайно, можна не зважати на те, що кажуть на Заході. З іншого боку – це шлях в нікуди. Тому що такі потрібні уряду гроші йдуть не зі Сходу, а з Заходу. І всі основні фінансові спонсори знаходяться саме там. Тож не звертати увагу на думку Заходу, думаю, неможливо. І ми як представники опозиції, безумовно, на це звертатимемо увагу й вимагатимемо, аби влада реагувала. Врешті-решт, ідеться не про якусь кількість людей, а про інтереси держави.

Геннадій Удовенко, міністр закордонних справ України в 1994-1998 рр.:

ПЕРЕТВОРИЛИ УКРАЇНУ В “ХЛОПЧИКА ДЛЯ БИТТЯ”

Мені важко коментувати. Я тільки вчора по телевізору чув цю новину, але саму резолюцію не читав. Якщо резолюція критикує – це дуже серйозний дзвіночок президенту України Януковичу. Його треба враховувати.

Рада Європи постійно нас повчає. Я пам’ятаю, як вони паплюжили нас за смертну кару. Кучма набрався мужності й призупинив виконання смертних вироків, потім скасували смертну кару взагалі. Тепер вони вчепилися за цю Хартію регіональних мов, яку Україна не виконує. Чому вони мовчать, що цю Хартію не ратифікувала ні Німеччина, ні Франція? Наші доморощені русофіли провели цю хартію через парламент. І все. Минув рік. Бюджет складається й виділили на втілення її в життя мільйон. Ви ж кричали – давайте хартію, чому ж тепер грошей не даєте під цю хартію?

Рада Європи постійно нам щось нав’язує. То національні меншини, то роми в Україні. Хай вони краще подивляться, що відбувається з ромами у найбільш демократичних країнах Європи (як вони вважають) – Німеччині, Франції і т. д.

Чого вони в рот води набрали, коли був російсько-грузинський конфлікт і порушення прав людей та Конвенції Ради Європи?

Сьогодні перетворили Україну на “хлопчика для биття”.

Нам потрібно нарешті самим розібратися: чи ми будуємо власну демократичну незалежну державу чи російську провінцію! Ось про що треба турбуватися.

Ми спрямовуємо зусилля на стабілізацію ситуації, а Рада Європи знову збуджує.

Так, у нас є проблеми. Я, наприклад, вважаю, що внесення законопроекту “Про мови в Україні” – це свідома провокація тих, хто не хоче стабільності в Україні. Бо мова – це держава.

Зрушень якихось у напрямку демократії в Україні, порівняно з попереднім правлінням Ющенка, я поки що на бачив.

Зараз Рада Європи прийняла резолюцію. Давайте подивимось, хто приїде з Ради Європи вручити цю резолюцію президенту Януковичу. Хто з ним на цю тему проведе переговори й скаже: “Пане президенте, ви не так робите”. Це буде корисна дія Ради Європи, а не просто дулі в кишені показувати.

Он як Грищенко зреагував. Учора був позаплановий його візит до Ради Європи. Він там провів консультації, роз’яснення. Хай вони так само приїжджають до нас і роз’яснюють.

Думаю, на сьогоднішньому етапі Янукович дослухається до рекомендацій ПАРЄ.

Ганна Герман, заступник голови Адміністрації президента:

МИ ПРОЧИТАЛИ ПРО СБУ – ПЕРЕКОНАНА, ВИСНОВКИ БУДУТЬ ЗРОБЛЕНІ

Це дуже добре, що Парламентська Асамблея стежить за подіями в Україні. І стежить ретельно. Добре, що тема України звучить. Це лише допомагає Україні в розбудові демократичного суспільства, у розвитку тих демократичних процесів, які в ній були свого часу започатковані.

Дуже важливо, що ПАРЄ так прихильно поставилася до рішення Конституційного суду і до ситуації, коли Україна, по суті, починає жити за Конституцією 1996 року. Це дуже позитивний для нас сигнал.

Є й інші позитивні моменти. Зокрема, ПАРЄ почула сигнал про створення в Україні громадського телебачення, і в резолюції нема жодного слова про тиск з боку президентської адміністрації на ЗМІ. Я вважаю, що це дуже знакова деталь.

Звичайно, ми прочитали про СБУ. І, звичайно, я переконана, тут відбудуться певні реформації і відповідні особи зроблять певні висновки з цього.

З чимось можна погодитися, дещо є спірним. Але, безперечно, ми не можемо не брати до уваги резолюцію, не можемо не брати до уваги думки людей з авторитетними іменами.

Хоча окремі заяви, як то пані Вольвенд, – викликають гірку посмішку. У мене після цього виникає велике бажання, щоб українські газети все-таки виходили й англійською мовою. Бо якби пані Вольвенд їх читала, то бачила б, що нема в Україні газети, яка не критикує владу. Вона кажуть, що в українських газетах зменшується критика влади. Я не можу з нею погодитися. Те саме стосується й інформаційних сайтів.

Світ доброзичливо налаштований до України. Світ хоче допомогти Україні в тому, що Україна робить. І світ зауважив ті добрі й правильні кроки, які робить влада, а також звернув увагу на те, що, на їхню думку, було б варто поправити. Я вважаю, що ми на добрій дорозі.

Тарас Чорновіл, народний депутат (позафракційний), перший заступник голови Комітету ВР у закордонних справах:

РЕЗОЛЮЦІЮ ГОТУВАЛИ ЛЮДИ З ОТОЧЕННЯ ЯНУКОВИЧА, ЩОБ ВІДРІЗАТИ УКРАЇНІ ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР

Ставлення Європи до Януковича змінюється. І досить серйозно. Лютий-березень 2010 року... Перемога Януковича на президентських виборах, інавгурація, і після того просто колосальні перспективи, колосальні преференції, навіть заяви про те, що Україна може подавати заявку на вступ до Євросоюзу...

Україна заявки не подала. Думаю, якби навіть така заявка з’явилася, то сьогодні могла б бути на неї і відмова. Тому що відбувся ряд речей, які в ЄС не толерують. Найперше – вони носять характер відвертої провокації, яка була, на мій погляд, з боку певних груп в українській владі.

Ця резолюція створює для України достатньо сумні перспективи. Але в мене є серйозне переконання, що дуже близький до цього тексту варіант розроблявся в Україні, принаймні планувався і провокувався з України. Ряд пунктів, які є в резолюції, очевидно задовольняють ті групи, котрі зацікавлені в згортанні західного вектора. Це і керівництво Адміністрації президента, і люди з деяких міністерств, що зацікавлені сьогодні в розвитку виключно російського вектора, і СБУ. Як ми знаємо, з боку українських провладних представників, неприйняття й острах викликали дві речі: вони не хотіли побачити в резолюції осудження рішення КС щодо конституційної реформи (і в принципі його там не має, тому що його і не могло фізично з’явитися, адже рішення з’явилося занадто близько до моменту прийняття резолюції) і засудження дій СБУ й особисто Хорошковського.

Хочу нагадати, що Хорошковський напряму входить у пул, який сьогодні створює бар’єр між Україною і Заходом. І робить все для того, аби Україна повернулася виключно на Схід. У результаті вийшла резолюція, яку дуже хотіли окремі представники України. Вона створює серйозні бар’єри в напрямку на Захід і не зачіпає тему конституційної реформи. Поки що…

Хоча я думаю, що попереду все ж таки можна очікувати серйозних випадів і звинувачень з цього приводу щодо процедурних порушень.

Але, на жаль для провладних політиків, резолюція зачіпає безпосередньо особу Хорошковського, хоча й не згадується його прізвище. Але з цілого ряду епізодів є прямі звинувачення в його бік та очолюваної ним структури.

Знаючи особливості дипломатичних висловлювань у подібних документах, можемо сказати, що резолюція містить жорсткий осуд, вона іноді навіть відходить від дипломатичної мови. Якщо говорити футбольною термінологією, вона на грані між жовтою і червоною карткою. Резолюція для України достатньо жорстко негативна.

Чи дослухається президент? А чи президент керує Україною? Я переконаний, що президент не керує в Українській державі, він спустив з рук управління і сьогодні воно перебуває в руках групи “товаришів”. А він зв’язаний якимись зобов’язаннями чи внутрішнього, чи міжнародного характеру, внаслідок яких не може зупинити ці дії.

Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України в 1998– 2000, 2005–2006 рр., народний депутат (НУ–НС):

ЩОДО СКАСУВАННЯ ПОЛІТРЕФОРМИ ПАРЄ ЧЕКАЄ ВИСНОВКІВ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ КОМІСІЇ

Я щойно ознайомився з резолюцією. Вона складена таким чином, щоб кожна сторона знайшла для себе позитив. Але критична частина резолюції набагато переважає реверанси на адресу нинішньої влади. Крім цієї політичної стабільності, про яку каже МЗС, я власне нічого позитивного щодо дій нинішньої влади не знайшов.

Мене особисто дивує констатація про політичну стабільність, про те, що до цього була нестабільність.

До чого призводить ця так звана “політична стабільність”, ми переконалися на багатьох прикладах: від недемократичних методів формування коаліції з порушенням Конституції – до законів, при ухваленні яких порушуються елементарні норми й принципи діяльності ВР, зокрема регламент.

Те, що влада намагається видати бажане за дійсне, – її сутність.

Я хотів би, щоб влада звернула увагу на такі положення резолюції ПАРЄ, як критика монополізації влади, порушення парламентських процедур. Звертається увага на давні проблеми у відносинах України з Радою Європи: невиконання зобов’язань щодо приведення у відповідність до європейських норм положень Конституції і законодавства щодо прокуратури. Парламентська Асамблея зауважує, що судова реформа була проведена поспіхом, без урахування думки Венеціанської комісії. Дуже часто в резолюції ПАРЄ закликає українську владу дотримуватися висновків і рекомендацій Венеціанської комісії. Є критичні закиди на адресу нинішньої влади, пов’язані з діяльністю служби безпеки.

Досить обережно ПАРЄ оцінює рішення КС щодо повернення до Конституції 1996 року. Думаю, це пов’язано з тим, що вона очікує кваліфікованого висновку Венеціанської комісії, яка розглядатиме це питання 15 – 16 жовтня.

Влада навряд чи звертатиме увагу на дуже жорстку критику щодо демократії, прав і свобод людини. Тут називаються речі своїми іменами: відбувається регрес у цій сфері, де було досягнуто стільки успіхів за останні п’ять років після Помаранчевої революції.

Враховуючи послужний список нинішньої влади, ту систему цінностей (точніше – її відсутність), яку вони сповідують, можу спрогнозувати, що навряд чи вони займатимуться виправленням ситуації згідно з рекомендаціями ПАРЄ. Швидше за все, будуть часткові точкові зміни, які не матимуть системного характеру й даватимуть можливість цій владі систематично порушувати не лише українську Конституцію, а й зобов’язання перед Радою Європи і ту систему цінностей і стандартів, яку сповідує Рада Європи та Європейський Союз.

Опитувала Анна Ященко