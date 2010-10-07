10 загроз місцевим виборам

Громадянська асамблея України оприлюднила рейтинг найбільших загроз українським виборам.

1. Нерівномірне представництво політичних партій у територіальних виборчих комісіях, що створює умови для зловживань.

ТВК мають безпосередній вплив на приняття рішення щодо реєстрації та зняття з реєстрації кандидатів, оголошення офіційних результатів виборів тощо. ТВК в такому складі можуть працювати найближчі 5 років. Крім того, призначення на керівні посади в ТВК (голови, секретарі, заступники) здійснювалося за нечіткими критеріями. Перевірку та відбір серед 10700 кандидатів найдосвідченіших, за відсутності бази даних членів виборчих комісій попередніх кампаній, члени ЦВК не могли зробити фізично.

2. Дозвіл держслужбовцям на агітацію

Закон дозволяє державним служборцям брати участь у агітації в неробочий час, що може призвести до адміністративного впливу керівництва владних інституцій на підлеглих, чи представників бюджетної сфери.

3. Використання силових відомств для тиску на кандидатів

Все більше повідомлень надходить щодо використання правоохоронних органів, податкової, КРУ, з метою перешкоджання ведення ними повноцінної виборчої кампанії. Не поодинокими є факти відкриття кримінальних справ на державних службовців, представників місцевого бізнесу одразу після їх публічних заяв щодо участі у виборах.

4. Зняття кандидатів з реєстрації під надуманими приводами

Ми прогнозуємо, що непоодинокими будуть випадки використання судів та тиску на ТВК, з метою зняття кандидатів з реєстрації. Адже, ще до закінчення терміну для подання документів кандидатами (до 6 жовтня), розпочався процес винесення з боку ТВК "технічних" попереджень щойно зареєстрованим кандидатам. Нагадуємо, що 2 попередження є підставою для скасування реєстрації. Варто очікувати і тиску на суди, на які покладено повноваження розв`язувати виборчі спори. Нагадуємо, що оружні суди є новоствореними, а всі судді призначені на перші 5 випробувальних роки.

5. Погана якість виборчих списків і мало часу на їх уточнення

6. Погана організація виборчого процесу

Короткі строки, що зумовлюють фактичну відсутність повноцінної виборчої кампанії

Такі терміни виборчої кампанії не надають шансів новим обличчам місцевої політики провести повноцінну агітаційну кампанію, що вже призвело до порушення ними строків ведення агітації. Кандидати були змушені ще з серпня обходити закон та організовувати сплановану кампанію з використанням прихованої реклами.

Погана організація дня голосування – хаос на дільницях

Це може призвести до спотворення результатів виборів через порушення під час голосування і під час підрахунку голосів.

7. Фальсифіації під час голосування

Можливість кількаразового голосування

Занепокоєння викликають зміни до ЗУ "Про державний реєстр виборців", що спрощують процедуру зміни виборчої адреси і можуть призвести до організованого голосування виборців як за місцем реєстрації, так і за новоотриманою виборчою адресою. Не варто забувати, що норма чинного виборчого закону, передбачає кримінальну відповідальність тільки в разі кратного голосування на одній дільниці.

Порушення під час голосування на дому

8. Маніпулятивні технології, метою яких є розпорошення голосів виборців

Реєстрація кандидатів з однаковими прізвищами та іменами

Наприклад, вже в 4 громадах різних регіонів зафіксовано реєстрацію кандидатів з однаковими ПІП. Тобто, виборець, отримавши на руки бюлетень, щоб проголосувати за кандидата на посаду міського голови, може побачити в переліку 2-х кандидатів з абсолютно ідентичними данними.

Поширення чорного ПР і неправдивої інформації

9. Підкуп виборців

Підкуп виборців напередодні дня голосування

Непрямий підкуп

Утворення т.зв. «соціальних магазинів» (згідно з законом, підкупом можна вважати в тому числі і надання безоплатних товарів чи послуг, або за заниженими цінами, що супроводжується закликом голосувати, чи не голосувати за кандидата).

10. Зрив виборів та визнання виборів недійсними в окремих містах

Громадянська асамблея України, в рамках проекту за підтримки МФ "Відродження"