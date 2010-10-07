Регіональні семінари на тему "Набуття, здійснення і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів"

У жовтні 2010 року відбудуться регіональні науково-практичні семінари на тему "Набуття, здійснення і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів" у приймаючих містах за таким графіком:

м.Львів – 13 жовтня

вул. Б. Хмельницького, 176, бізнес-центр “Lemberg”, 2-й поверх, початок заходу о 10:00.

м.Харків – 20 жовтня

вул. Академіка Проскури, 1, бізнес-центр “Telesens ventures”, 4-й поверх, початок заходу о 10:00.

Метою заходу є обговорення практичних питань організації захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час підготовки та проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012™.

Передбачається участь у семінарі представників органів державної влади, зокрема Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних адміністрацій приймаючих міст, Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, Федерації футболу України, Місцевого організаційного комітету "ЄВРО 2012 Україна", а також фахівців Державного департаменту інтелектуальної власності та Державного підприємства "Український інститут промислової власності".

З питань участі в семінарі звертайтеся за тел.: (+38 044) 494-06-04.

