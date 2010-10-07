Начальник харківської міліції судиться з журналістом

Начальник Харківського міського управління міліції Олександр БАРАННИК подав до суду позов на редактора сайту «Харків кримінальний» Сергія ЄРМАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Комінтернівський райсуд Харкова розпочав розгляд цієї справи.

Приводом звернення О.БАРАННИКА до суду стала публікація на сайті статті С.ЄРМАКОВА під назвою «Бізнесмен від міліції», у якій автор стверджує, що керівник харківської міської міліції, перебуваючи на посаді, був співзасновником кількох фірм і займався бізнесом.

Сам С.ЄРМАКОВ розповів журналістам, що інформацію про бізнес О.БАРАННИКА він узяв з офіційного джерела – державного реєстру підприємств.

О.БАРАННИК вимагає компенсації за нанесення йому морального збитку в сумі 17 тис. грн. Крім того, керівник міліції домагається спростування від харківського сайту «Главное», який у свою чергу опублікував статтю С.ЄРМАКОВА «Бізнесмен від міліції».

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, О.БАРАННИК надав суду документи, які підтверджують, що керівник міського управління міліції не займався бізнесом.