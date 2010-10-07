У Могильова порахували: цього року в міліції померли 28 українців

До Міністерства внутрішніх справ з початку цього року надійшли повідомлення про 28 випадків смертей громадян в установах органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

За його словами, за даними фактами порушено 4 кримінальні справи, зокрема 2 в Києві та по одній в Запорізькій і Кіровоградській областях. У 22 випадках у порушенні кримінальних справ відмовлено, ще у 2 випадках рішення не прийнято.

“Інформація про злочини або правопорушення, скоєні працівниками міліції, дуже хвилює міністерство”, - запевнив він.

Д.АНДРЕЄВ також повідомив, що за 9 місяців цього року МВС виявлено 1 тис. 841 правопорушення за участю правоохоронців, порушено 520 кримінальних справ і засуджено 280 працівників органів внутрішніх справ