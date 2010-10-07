«Репортери без кордонів» підкинули Саркозі тему для розмови з Януковичем

Міжнародна правозахисна організація “Репортери без кордонів” закликала Президента Франції Ніколя САРКОЗІ та міністра закордонних справ Бернара КУШНЕРА обговорити з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ утиски свободи слова в Україні під час його візиту до Франції.

Як повідомила УНІАН представник “Репортерів без кордонів” в Україні Оксана РОМАНЮК, про це йдеться у відкритому листі організації до Президента Франції та керівника французького МЗС.

В даному листі «Репортери без кордонів» звертають увагу Президента Франції та глави французького МЗС на серйозні порушення свободи слова, які відбуваються в Україні з того часу, як В.ЯНУКОВИЧА було обрано Президентом у лютому.

“Наші контакти в України повідомляють нам, що кількість порушень продовжує зростати. Ми були здивовані тим, як несподівано і швидко погіршилась ситуація, і нам здалося, що у нас не було іншого вибору, як відвідати Україну з місією у липні, щоб дослідити факти на місці”, - йдеться у листі.

“Від людей, з якими ми зустрічались в Україні, ми дізнались, що місцеві ЗМІ зазнають все більшого тиску з боку представників влади, політиків та провідних бізнесменів. У той же час владі не вдалось переконати нас, що вони збираються серйозно поставитись до випадків порушень прав або нападів на журналістів”, - пишуть автори листа.

Як зазначається у листі, “Репортери без кордонів” отримали багато повідомлень, які свідчать про повернення цензури, особливо у секторі мовлення. “Ми також знайшли серйозний конфлікт інтересів у тому, що власник найбільшої групи мовників в Україні є у той же час керівником СБУ і членом Вищої ради юстиції. Зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА за підозрілих обставин у серпні посилило нашу занепокоєність”, - додають автори листа.

“Репортери без кордонів” також просять адресатів листа передали їхню “занепокоєність і рекомендації Президенту ЯНУКОВИЧУ”. Вони також додають, що після приходу нової влади в Україні, у Франції та інших країнах Європи виникло багато питань щодо того, як будувати тепер відносини з Україною, яка стала менше поважати фундаментальні права і закриває очі на заклики своїх європейських сусідів.

До листа також додана копія доповіді “Репортери без кордонів” за результатами їх візиту до України у липні цього року.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідує 7-8 жовтня з офіційним візитом Францію.