Член виборчкому назвав журналіста “мавпою”

На Волині член виборчої комісії назвав журналіста „мавпою” під час виконання останнім службових обов’язків.

Інцидент мав місце у Нововолинську, повідомив УНІАН координатор кампанії громадського спостереження за виборами ГМ “Опора” у Волинській області Михайло ШЕЛЕП.

За його даними, у вівторок, 5 жовтня, журналіст газети «Нововолинськ» Анатолій БІДЗЮРА, виконуючи доручення редакції видання, фотографував членів Нововолинської міської виборчої комісії під час їхньої роботи. За це члени виборчкому, яким не сподобались дії журналіста, намагалися вигнати його з приміщення комісії. Особливо активним під час цих подій був член комісії від Партії регіонів Віктор ВАСИЛЬЧУК. Між журналістом та членами комісії виникла словесна суперечка, під час якої вже інший член виборчкому - від ВО «Батьківщина» - Артем ВАСИЛЬЧУК обізвав журналіста «мавпою». У конфлікт втрутились правоохоронці, які, за даними “Опори“, склали протокол про адміністративне правопорушення з боку журналіста.

У ГМ “Опора” стверджують, що таким чином було порушено права журналіста та здійснено умисне перешкоджання його законній діяльності, що підпадає під дію ст. 171 Кримінального кодексу України.

Крім того, як зазначають в “Опорі”, обидва члени виборчої комісії, які були учасниками конфлікту з журналістом, є родичами: Віктор ВАСИЛЬЧУК – батько Артема ВАСИЛЬЧУКА. І хоч вони представляють двох політичних опонентів – ПР та БЮТ, - у цьому епізоді діяли злагоджено, додали в Громадянській мережі.