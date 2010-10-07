Прес-конференція на тему: «Повернення до Конституції 1996 року: як привести чинне законодавство у відповідність до Основного Закону?»

17:37, 07 жовтня 2010
Права людини
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8 жовтня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Повернення до Конституції 1996 року: як привести чинне законодавство у відповідність до Основного Закону?».

Учасники: ген.директор "Української юридичної компанії", адвокат Олег Мусієнко; експерт з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко («ОБОЗ.ua», вул.. Дмитрівська, 44-а).

Телефон: (068) 346 39 41. 

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