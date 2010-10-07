8 жовтня - 12-00 - Прес-конференція щодо чергового випадку міліцейського свавілля у Шевченківському РУВС - затримання та побиття волонтера благодійної акції «Пробіг заради життя» Микити Дяченка – студента Міжнародного Університету Фінансів при КПІ.

4 жовтня працівники Шевченківського РУВС затримали Микиту Дяченка, коли той займався набором учасників на благодійну акцію, яка має відбутися 9 жовтня на Майдані Незалежності.

Учасники прес-конференції: Микита Дяченко, Жанна Савич, член Правління благодійної асоціації «Рівний рівному»; Сергій Кузан, юрист ,Сергій Пархоменко, УІС. Запрошено: речника ГУ МВС Володимира Поліщука, представників КМДА та благодійної асоціації «Рівний-рівному» (прес-центр Української інформаційної служби, вул. Ярославів Вал, 9).

Телефон: 063 804 29 66.