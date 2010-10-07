Суддя у справі Гонгадзе взяла самовідвід

Суддя Печерського районного суду Києва Лариса ЦОКОЛ заявила самовідвід у розгляді скарг адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО на відмову Генеральної прокуратури порушити кримінальні справи стосовно Леоніда КУЧМИ, Володимира ЛИТВИНА, Леоніда ДЕРКАЧА, Едуарда Фере.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ТЕЛИЧЕНКО пояснила журналістам, що таке рішення суддя прийняла сьогодні до початку розгляду її скарг. Зокрема, суддя мотивувала це тим, що нею вже раніше приймалося рішення щодо закриття кримінальної справи стосовно Олексія ПУКАЧА.

Як зазначила адвокат, наразі ця її скарга повернута голові суду для визначення, хто із суддів має її розглянути.

Як повідомляв УНІАН, В.ТЕЛИЧЕНКО оскаржила постанови ГПУ про відмову у порушенні кримінальних справ проти Л.КУЧМИ та В.ЛИТВИНА за відсутністю в їхніх діях складу злочину.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у неї немає сумнівів у тому, що в записах екс-охоронця Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА є справжні розмови, які мали місце в кабінеті Президента України, оскільки деякі учасники розмов свого часу "впізнали себе і підтвердили факт, що такі розмови були".

Водночас адвокат висловила подив з приводу того, що слідчі ГПУ довіряють показам Олексія ПУКАЧА, що "він отримав замовлення вбити Гонгадзе від Кравченка", але ж не довіряють його показам, в яких вказується, "що Кравченко нібито узгоджував свої дії з тодішнім вищим керівництвом держави".

У той же час В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що також вона подала подібні скарги на рішення Генпрокуратури щодо екс-голови СБУ Леоніда ДЕРКАЧА, колишнього (нині покійного) заступника Ю.Кравченка Едуарда Фере та скаргу щодо дій ГПУ, якими О.ПУКАЧУ скасовано обвинувачення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.