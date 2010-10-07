Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс - стимулювання або знищення економіки»

8 жовтня - 15-00 - Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс - стимулювання або знищення економіки». Питання: Адміністрування податків; Спрощена система оподаткування; Податок на прибуток; Автоматичне повернення податку на додану вартість; Відповідальність посадових осіб податкових органів; Податкові канікули. О 14-30 - брифінг Голови Комітету Н.Королевської. (вул. Грушевського, 5, конференц-зала, вхід через 9-й під`їзд). Додаткова акредитація за телефоном: 067-760-98-73

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