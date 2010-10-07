Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс - стимулювання або знищення економіки»
17:43, 07 жовтня 2010Права людини
0 0
8 жовтня - 15-00 - Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс - стимулювання або знищення економіки».
Питання: Адміністрування податків; Спрощена система оподаткування; Податок на прибуток; Автоматичне повернення податку на додану вартість; Відповідальність посадових осіб податкових органів; Податкові канікули.
О 14-30 - брифінг Голови Комітету Н.Королевської. (вул. Грушевського, 5, конференц-зала, вхід через 9-й під`їзд).
Додаткова акредитація за телефоном: 067-760-98-73
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter